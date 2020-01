2019 aura été l’une des années les plus chaudes en Belgique

Dans son bilan, l’Institut royal météorologique pointe aussi un fait marquant: du 16 juin au 11 juillet, 26 jours durant, aucune précipitation n'est tombée à Uccle. Il faut remonter à 1995 pour retrouver une période estivale d'au moins 20 jours sans pluie (photo).

La neige est également passée par là, la couche la plus élevée ayant été mesurée le 30 janvier au Mont-Rigi (34 cm). Début mai, des chutes de neige "exceptionnellement tardives" ont donné lieu à une couche de 8 cm de neige à Couvin et Verviers. Côté orages, ajoute l'IRM, ils ont été un peu plus élevés qu'en moyenne l'an dernier, avec 101 jours, contre une normale de 94,5 jours.

Quant au mois de décembre, plus spécifiquement, il fût plus chaud que la normale (5,9°C en moyenne à Uccle). Les températures y ont varié entre -2,5 et 15,4°C. Dans le reste du pays, la température la plus élevée a été notée le 17 décembre, avec 16,6°C à Liège. Enfin, l'année 2019 a été la cinquième la plus ensoleillée depuis 1981.