Les medias sociaux très sollicités pour envoyer des vœux

Orange Belgium enregistre ainsi une croissance de 32% du volume d'internet mobile sur un an. Les Belges ont par ailleurs utilisé 170.000 GB pour envoyer leurs vœux. Côté applications et volumes de données échangées, c'est Facebook qui tire le mieux son épingle du jeu, devant Instagram, Snapchat et Whatsapp, ajoute l'opérateur de téléphonie mobile.

Même constat chez Proximus, avec une augmentation de 23% par rapport au précédent réveillon de Nouvel An. C'est aussi Facebook qui a été l'application la plus plébiscitée.

Hausse constatée également du côté de Telenet, avec 132.702 GB de vœux échangés (+52,1%). Les traditionnels appels ont, semble-t-il, poursuivi leur croissance. Le rythme de celle-ci est toutefois moins soutenu, pointe Orange, qui enregistre +8% sur un an (3,34 millions d'appels), alors que ceux passés via l'internet mobile représentent désormais près de la moitié des appels téléphoniques. Proximus relève aussi une augmentation de 11% des appels par rapport à l'an dernier, "après plusieurs années de relative stabilité".