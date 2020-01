Zeebrugge renforce ses contrôles anti-drogue sur les conteneurs de fruits

La cargaison, cachée sous un faux plafond, était en route vers le port de Zeebrugge. "Les contrôles ont été renforcés dans les ports d'Anvers et d'Amsterdam, c'est pourquoi nous pensons que les négociants tentent à présent de se frayer un chemin via des ports plus petits comme Zeebrugge", explique Dirk De fauw.

La douane de Zeebrugge n'a encore rien intercepté jusqu'ici, mais va intensifier ses contrôles sur les conteneurs de fruits.