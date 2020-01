La Belgique possède une nouvelle star. Celine Dept a 19 ans et s’est fait une notoriété internationale grâce à l’application vidéo pour smartphone TikTok. Elle y est suivie par plus de 2,7 millions d’enfants et de jeunes auprès desquels l’application est particulièrement appréciée. Celine - aussi ancienne joueuse du club de football Cercle Bruges - est ainsi la Belge la plus populaire sur TikTok.