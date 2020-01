Disparition inquiétante d’un jeune étudiant à Vilvorde

Le jeune étudiant avait fêté le réveillon de Nouvel an avec un groupe d'amis dans la salle de fête de la "Kruitfabriek", le long du canal de Willebroek. Selon le parquet, c'est à cet endroit qu'il a été aperçu pour la dernière fois. Plus précisément au Steenkaai vers 3h du matin, mercredi. La police a effectué des recherches dans les environs jusqu'à la tombée de la nuit, mercredi. Jusqu'à présent celles-ci n'ont donné aucun résultat.

La Cellule des personnes disparues a été impliquée dans les recherches effectuées le long du quai Steenkaai. Le canal tout proche n'est pas le seul lieu d'attention des enquêteurs. Les opérations sont dirigées par la zone de police de Vilvorde-Machelen.

Ce jeudi, un hélicoptère et un bateau avec sonar ont été mobilisés. Le parquet de Hal-Vilvorde a de son côté diffusé un avis de recherche.

Une action de recherche était aussi organisée ce jeudi depuis 9h, notamment dans le parc communal. Les dizaines de bénévoles ont été conseillés par la Cellule des personnes disparues et réparties en groupes de quatre. Les recherches ont essentiellement été menées autour du domicile du disparu en matinée, et dans le périmètre couvert par les signaux émis par le GSM de Frederik, avant de ne plus se concentrer que sur le canal dès l'après-midi.

Alain Remue de la Cellule des personnes disparues s'est avoué inquiet: "Si Frederik avait été dans les environs, sur la terre ferme, nous l'aurions déjà retrouvé lors de nos battues. Nous concentrons maintenant nos recherches sur l'eau. Mais à mesure que le temps passe, l'éventualité d'une issue heureuse diminue. Frederik n'est pas le genre de jeune homme qui ne donnerait pas signe de vie. Or rien ne bouge, ni sur la téléphonie, ni sur les réseaux sociaux. C'est très inquiétant".

Interrompues vers 16h en raison de la tombée de la nuit, les recherches seront poursuivies sur le canal vendredi dès la matinée, indiquait Alain Remue à VRT NWS.

Frederik Vanclooster mesure 1m94 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et porte des lunettes à monture ronde. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en velours brun, une chemise à carreaux, un pull gris et une veste d'hiver bleu foncé.

Toute personne pouvant fournir des informations concernant cette disparition peut prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30 300 ou via Child Focus au 116 000.