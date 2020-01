L’imam gantois Benhaddou refusé à bord d’un avion qui devait survoler les USA

Khalid Benhaddou est le principal imam de la mosquée El Fath à Gand (Flandre orientale) et président de la plateforme flamande des imams (Platform Vlaamse Imams). Il est un expert des questions sociales concernant la place de l'islam dans la société. Il a été salué à plusieurs reprises pour son travail et a reçu en 2017 le Prix des droits de l’homme, et en 2018 l'insigne d'honneur de la Communauté flamande.

Le roi Philippe a par ailleurs manifesté plusieurs fois son intérêt pour le travail de l'imam gantois sur la prévention de la radicalisation. Divers partis politiques font régulièrement appel à son expertise pour des conseils.

"J'avais réservé un vol vers le Mexique, mais lorsque mon passeport a été contrôlé au comptoir d'enregistrement, j'ai appris que mon départ avait été refusé par la 'secret agency' des Etats-Unis, parce que je devais survoler le territoire américain. Les raisons ne m'ont pas été divulguées", racontait Khalid Benhaddou.