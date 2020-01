Les soldes de janvier ont débuté alors que l’hiver se fait attendre

Les soldes d’hiver débutent ce vendredi 3 janvier en Belgique, avec des réductions qui montent d’emblée jusqu’à 50% dans certains magasins. Les soldes ont lieu traditionnellement en janvier et en juin, alors que l’hiver et l’été doivent encore débuter. D'après une enquête du Syndicat neutre pour indépendants, les stocks de vêtements et chaussures des détaillants de mode sont environ 4% plus importants que l'an passé, en raison du temps trop doux en automne. Les articles typiques de l'hiver sont encore en stock. Raison pour laquelle un nombre croissant de commerçants plaident pour retarder d’un mois le début des soldes.