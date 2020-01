Recours fédéral contre l'interdiction flamande des feux d'artifice

La ministre Nathalie Muylle (photo) a proposé au gouvernement flamand qu'une concertation ait lieu afin que le dispositif flamand soit adapté aux exigences européennes. En charge du Bien-Être animal, le ministre flamand Ben Weyts (N-VA) dit ne pas comprendre la réaction du Fédéral. "Les nouvelles règles sur les feux d'artifice ont été adoptées à une quasi-unanimité en avril dernier par le parlement flamand. Et à peine sept mois plus tard, une fois que les vendeurs se portent en justice, le Fédéral découvre soudainement un conflit de compétences", s'étonne-t-il.

Ben Weyts (photo archives) assure que les nouvelles règles ne résultent pas en une interdiction de vente, comme en témoignent les achats qui ont encore eu lieu ces derniers jours. Et ajoute qu'elles reviennent à ce que les communes décident précisément d'où l'on peut tirer ces feux d'artifice. "Et si vous me le demandez, c'est encore possible dans trop d'endroits", concluait le ministre flamand du Bien-être animal.