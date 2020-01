Vilvorde: des pompiers offrent leur aide bénévole pour poursuivre les recherches 

Les recherches menées depuis mercredi à Vilvorde, en Brabant flamand, pour retrouver le jeune Frederik Vanclooster (21 ans) disparu la nuit de Nouvel An à Vilvorde avaient tout de même repris samedi matin, après avoir été un moment interrompues vendredi après-midi. Elles ont été menées avec l'aide d'un hélicoptère, précisait Alain Remue de la cellule Personnes disparues de la police fédérale.

Cet hélicoptère de la police fédérale a servi à passer en revue le lit de la Senne entre Vilvorde et le Zennegat, près de Malines, où se rejoignent la Senne, la Dyle et le canal de Louvain. C’est un endroit qu’Alain Remue, qui dirige les opérations de la cellule Personnes disparues, tenait encore à inspecter.

Les pompiers de Bruxelles ont quant à eux engagé une équipe de plongeurs et une embarcation dotée d'un sonar pour fouiller une partie du canal maritime reliant Bruxelles à l'Escaut, à proximité du viaduc enjambant le ring de Bruxelles près de Vilvorde. "Ils avaient prévu un exercice et au lieu de le mener à Bruxelles, ils ont proposé de le tenir dans le canal", a expliqué Alain Remue. "Nous avons accepté leur proposition avec gratitude. Ils sont allés sur l’eau entre 10h et 12h, mais leurs recherches n’ont hélas mené à rien de neuf".

Remue constate d’autre part que la population locale est plus attentive ces derniers jours. "Nous avons ainsi reçu hier un appel de quelqu’un qui avait vu quelque chose flotter sur l’eau. Nous sommes immédiatement allés vérifier. Il s’agissait d’un sac à dos, qui n’a rien à faire avec l’affaire de disparition".

"Les personnes qui aperçoivent quelque chose peuvent immédiatement appeler le numéro 101 de la police", précisait Alain Remue. Des recherches devraient à nouveau être menées sur le canal mardi ou mercredi.

L’étudiant Frederik Vanclooster a été vu pour la dernière fois au Steenkaai à Vilvorde, vers 3h dans la nuit de mardi à mercredi. Il mesure 1,94 mètre et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et porte des lunettes à monture ronde. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en velours brun, une chemise à carreaux, un pull gris et une veste d'hiver bleu foncé.