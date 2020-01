Mesures plus strictes envers les demandeurs d’asile qui ne respectent pas la procédure

Deux profils spécifiques de demandeurs d'asile sont visés par les mesures plus strictes annoncées par la ministre Maggie De Block. Les premiers sont ceux ayant déjà obtenu la protection dans un autre État membre de l'Union européenne mais qui poursuivent leur route jusqu'en Belgique pour y demander là aussi l'asile, ainsi que l'accueil, "pour des raisons sans rapport avec l'asile", indique la ministre du gouvernement d'affaires courantes. Elle qualifie cette pratique de "shopping de l'asile".

Les seconds sont ceux qui refusent de retourner dans l'État membre où ils ont fait l'objet de leur premier enregistrement dans l'Union européenne. C'est pourtant cet Etat qui doit, selon le règlement européen dit de Dublin, traiter leur demande. Dans ce cas, la Belgique a six mois pour renvoyer le demandeur vers ce pays de premier enregistrement, sans quoi elle devient responsable du traitement du dossier.

"C'est pourquoi certains demandeurs d'asile se cachent pendant six mois, par exemple auprès de leur famille, de leurs amis ou de leurs connaissances, sans laisser d'adresse à l'Office des Étrangers. D'autres changent presque quotidiennement d'adresse pour rendre le suivi impossible. Ils réapparaissent lorsque les six mois sont écoulés, pour demander à nouveau l'asile et donc être accueillis", expose la ministre De Block.

L'Office des Étrangers peut cependant déjà, quoi qu'il en soit, prolonger jusqu'à 18 mois le délai pour quitter le territoire s'il y a un risque sérieux de dissimulation.