ATP Cup : la Belgique battue 1-2 par la Grande-Bretagne

La Belgique s'est inclinée 1-2 face à la Grande-Bretagne lors de la 2e journée du groupe C de l'ATP Cup, la nouvelle compétition de tennis par équipes organisée par l'ATP, ce dimanche à Sydney, en Australie. La décision est tombée à l'issue du double que Jamie Murray (ATP 23 en double) et Joe Salisburry (ATP 22 en double) ont gagné 6-3, 7-6 (9/7) en 1 heure et 32 minutes face aux Belges (photo) Sander Gillé (ATP 47 en double) et Joran Vliegen (ATP 39 en double).