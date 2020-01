De Wever n’exclut pas de nouvelles élections alors que la formation fédérale se fait toujours attendre

Comme chaque année, la ville d’Anvers organisait ce dimanche une réception de Nouvel An pour ses habitants, en présence du bourgmestre Bart De Wever. Interrogé par VRT NWS, le président de la N-VA a déclaré que personne ne pouvait éliminer l’éventualité de nouvelles élections fédérales, alors que la formation d’un gouvernement fédéral se fait toujours attendre, 224 jours après les élections de mai 2019. De Wever estime qu’un accord entre les plus grands partis de Flandre et de Wallonie - la N-VA et le PS - est possible. Mais selon lui, les socialistes francophones n’y sont pas ouverts.