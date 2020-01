L'éolien offshore belge a connu une année record

Les parcs éoliens offshore deviennent de plus en plus importants pour l'approvisionnement énergétique en Belgique. Les six parcs opérationnels fournissent 5 à 6% de l'ensemble de la production électrique du plat pays.

L'année 2020 s'annonce également prometteuse pour le secteur. Si tout se passe comme prévu, deux nouveaux parcs doivent entrer en service dans la mer du Nord. Ils devront augmenter la capacité de 706 megawatt (+45%). Selon Annemie Vermeylen, cela permettra aux parcs éoliens offshore de fournir fin 2020 quelque 10% de la production d'énergie, soit environ la moitié de la consommation d'énergie de tous les ménages du pays.