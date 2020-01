La nouvelle gare de bus De Lijn à la Place du Nord entre en service ce lundi

Désormais tous les bus de la compagnie De Lijn s’arrêtent ainsi au niveau de la plate-forme 9. Il s’agit d’environ 25 lignes de bus. Les travaux de cette nouvelle pate-forme ont duré environ trois mois. Il est désormais plus facile d’accéder au bus, il y a également quatre abris et un panneau d’information numérique grâce auquel les voyageurs peuvent consulter les horaires. L'accès à la gare SNCB est par ailleurs plus facile par les escalators et les escaliers du hall d'entrée de la gare et par le quai 7 de la gare routière.

Cette nouvelle gare routière temporaire a été construite après des années de plaintes de la part des conducteurs et des voyageurs qui se plaignaient que les quais sous les bâtiments de la gare étaient sales, peu sûrs et mal éclairés. Le problème est devenu encore plus important ces dernières années en raison de l'afflux de migrants dans les environs de Bruxelles-Nord.



L'arrêt avait été temporairement déplacé vers la Place Rogier mais cela provoquait de longues files de bus qui gênaient la circulation. Après des mois de négociations entre De Lijn, la Région bruxelloise et les autorités locales, De Lijn a reçu le feu vert pour sa nouvelle gare routière l'été dernier.



La nouvelle gare routière est toutefois temporaire. Elle y restera certainement jusqu'au début de la reconstruction du bâtiment du CCN (Centre de Communication Nord) prévue dans le courant de l'année 2021.