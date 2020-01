L’organisation patronale Voka rappelle les négociateurs flamands et fédéraux à l’ordre

La fédération patronale flamande Voka a appelé lundi soir à la formation d'un gouvernement fédéral de plein exercice, fort, et qui ne revienne pas sur les réformes entreprises par l'équipe sortante de Charles Michel. Elle s’impatiente face aux chamailleries entre partenaires au gouvernement flamand et presse les négociateurs fédéraux de mettre fin à leurs jeux politiques pour former enfin une coalition qui puisse succéder au gouvernement en affaires courantes depuis plus d’un an. Voka estime également qu'il faut préparer une régionalisation des soins de santé et de l'emploi d'ici 2024.