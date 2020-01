Mon beau sapin...roi du compost

Après les fêtes de fin d’année, on ne ramasse pas que les bouteilles vides, un ramassage des sapins a aussi lieu dans les communes flamandes. Si vous ne pouvez pas le récupérer et le replanter, vous pouvez le déposer devant votre porte. Il y a quelques années encore les sapins étaient récoltés pour de grands feux, aujourd’hui cela ne se fait presque plus car c’est trop polluant. Par contre de nombreuses communes les ramassent pour en faire du compost comme ici à Zelzate (Flandre orientale). Une équipe de la VRT a suivi un camion poubelle de l’intercommunale de collecte des déchets IDM.