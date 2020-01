Un Néerlandais veut prendre un "selfie" dans les 565 gares de Belgique

Ryan Appelmans a immigré à Louvain (Brabant flamand) pour ses études d'assistant social, et s’est fixé comme objectif de visiter toutes les gares SNCB de Belgique. Dans chaque gare il prend un selfie. "En fait, cela a commencé il y a deux ans comme une blague, et chaque fois j’en ajoutais une à ma collection, c’était de plus en plus amusant. Aujourd’hui le compteur est sur 105".