WoninGent écope d’une amende de 80.000 euros pour des locations sociales insalubres

La société gantoise de logements sociaux WoninGent a été condamnée ce mardi par le tribunal correctionnel de Gand (Flandre orientale) à une amende de 200.000 euros - dont 120.000 avec sursis - pour avoir loué des logements sociaux déclarés insalubres et inhabitables. WoninGent doit payer une amende et des dommages et intérêts aux locataires sociaux concernés. La société avait été discréditée à la suite d’un reportage de la VRT en 2018.