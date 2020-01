Disparue depuis les années 80, la loutre est de retour en Flandre

La loutre a été filmée les 6, 7 et 30 décembre derniers (voir la vidéo ci-dessous). "C’est une très bonne nouvelle car cela signifie que la qualité environnementale de la vallée est très bonne", se réjouit le biologiste Joris Everaert. "Les loutres ne viennent généralement que lorsqu’il y a des poissons, quand la qualité de l’eau est bonne et quand le calme règne le long de l’eau", précise-t-il.

L’espèce animale était considérée comme éteinte depuis les années 80, mais elle semble donc doucement faire son retour en Flandre.

Des bénévoles de l’organisation Natuurpunt et de l’asbl Durme vont à présent analyser les excréments trouvés afin de déterminer d’où provient la loutre et si elle est seule ou accompagnée. "Nous espérons évidemment que la loutre va se reproduire chez nous", indique Joris Everaert. "Actuellement nous ne savons pas encore s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle. Une fois qu’on le saura, on lui trouvera sans doute un petit nom".