Dans une Belgique confédérale, les Flamands risquent de payer deux fois plus d’impôts

"Parallèlement, un passage au confédéralisme susciterait une série d’effets secondaires pervers", prévient encore Michel Maus.

"Il faut en effet prendre conscience qu’en créant des entités fédérées indépendantes au sein d’une Belgique confédérale, on internationalise en fait la fiscalité. Cela signifie qu’on devra placer Bruxelles ou la Wallonie sur le même pied que les Pays-Bas ou la France par exemple", explique-t-il. "De ce fait, la Flandre aura les pieds et mains liés aux règles de la fiscalité internationale, et cela a des conséquences".