En Flandre, le prix des maisons a augmenté quatre fois plus que l’inflation

Les prix des maisons ont connu une hausse de 3,52% l'an dernier, pour une inflation mesurée à 0,76%. Les prix des appartements ont même flambé de 5,34%. Les propriétaires qui voulaient vendre ont donc fait de bonnes affaires.

Les centres villes les plus onéreux sont actuellement ceux de Louvain (Brabant flamand), Anvers et Bruges (Flandre occidentale), les moins chers se trouvant à Genk (Limbourg), Roulers et Courtrai (Flandre occidentale), indique ce baromètre qui analyse le marché immobilier flamand des 15 dernières années et sur la base des chiffres de quelque 60.000 transactions d'agents immobiliers ERA.

Les auteurs du baromètre ne s'attendent pas à ce qu'un tel rythme de hausse des prix se poursuive au cours des prochaines années, d'autant moins après la suppression du bonus logement au nord du pays (woonbonus), au 31 décembre. Cet avantage était octroyé à ceux qui empruntent pour l'achat d'un bien immobilier.

L’économiste immobilier Sven Damen précise : "A moyen terme, c’est avant tout la capacité d’emprunt des ménages qui détermine les prix du marché : plus les Flamands peuvent emprunter d’argent, plus ils dépensent aussi pour un logement. Cette capacité d’emprunt dépend des revenus, de l’intérêt hypothécaire et du bonus logement. L’abolition du bonus aura pour conséquence que les Flamands pourront emprunter entre 9 et 13% en moins".

Sven Damen estime donc que les prix du marché immobilier vont "peut-être encore augmenter mais à un rythme plus normal. Je suppose que l’accessibilité financière des logements ne va pas diminuer".