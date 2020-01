Fuite de la note des informateurs: "Des propositions de centre-droit qui ne négligent pas la N-VA"

Plusieurs éléments sont sortis de la note de travail que les deux informateurs ont soumis à dix partis. Le texte contient plus d'accents de centre-droit que celle de leur prédécesseur, Paul Magnette, qui avait tenté en vain de former un gouvernement arc-en-ciel. D’après les réactions citées dans différents quotidien du pays, le document ne susciterait pas d'enthousiasme débordant.

"Ce qui est frappant, c’est que la note n’est pas de gauche, comme celle de Paul Magnette. Elle est plutôt de centre droit", indique Johny Vansevenant. On y parle par exemple plus de la pension minimum de 1.500 euros. D’ici 2024, le déficit budgétaire devra être réduit à moins de 1 % du PIB, sans hausse de la pression fiscale. Des propositions évoquent toutefois une taxe sur le kérosène et une taxe pour les géants de l’internet tels que Facebook.

Les informateurs plaideraient aussi pour des classiques tels que le traitement plus rapide des demandes d'asile, la conclusion d'accords de réadmission avec les pays pour rapatrier les illégaux et un retour - volontairement et, si nécessaire, forcé - beaucoup plus efficace pour qui ne peut rester.

Sur les questions éthiques, telles que l’avortement ou l’euthanasie, c'est le gouvernement qui déciderait, et non plus le parlement. Une réforme de l’Etat serait en outre préparée pour 2024. Au niveau énergétique, le document ouvre aussi la porte à une prolongation des centrales nucléaires.

"La note n’est que provisoire, mais elle ne néglige pas la N-VA", relève le journaliste de la VRT. "Ce n’est donc pas un tapis rouge pour une coalition Vivaldi avec les libéraux, les socialistes, les verts et le CD&V", constate-t-il.