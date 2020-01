Mourir en Région bruxelloise peut coûter 220 euros à vos proches à cause d’une "taxe déguisée"

Sur les 19 communes de la Région bruxelloise, seules Koekelberg et Saint-Gilles n’imposent pas de coûts administratifs lors de la demande d’un acte de décès. En Flandre, ces frais ont été supprimés depuis plusieurs années.

Chaque commune bruxelloise décide elle-même du montant demandé. Jette est celle où l’acte de décès coûte le plus cher (220 euros). Les formalités administratives coûtent aussi 164 euros à Berchem-Sainte-Agathe et 150 euros à Forest. A Evere par contre, seules 12 euros sont encaissés. Woluwe-Saint-Lambert, où se trouve le plus grand hôpital de la Région, fait pour sa part la distinction entre ses habitants et les non-habitants. Les premiers doivent ainsi débourser 83 euros, contre 213 euros pour les seconds.