Salon de l’auto à Bruxelles : vers une percée des voitures électriques ?

La 98e édition du Salon de l’auto ouvrait ses portes ce jeudi à la presse sur le site de Brussels Expo. Dès demain et jusqu’au 19 janvier, il sera ouvert au grand public. La Fédération Belge de l'Automobile & du Cycle (Febiac) espère une nouvelle fois franchir le cap des 500.000 visiteurs. Au total, 542.566 spectateurs avaient visité le dernier "grand" salon en 2018, contre 442.111 en 2019 à l’édition consacrée avant tout aux véhicules utilitaires légers.

Au total, 18 premières mondiales, 10 européennes et plus de 100 belges sont présentées. Nouveauté: les exposants du salon #WeAreMobility, qui mettent en avant les solutions de mobilité douce et partagée, ainsi que les applications de mobilité. Dans les grands palais du Heysel, les véhicules à basse émission ou zéro émission sont de plus en plus nombreux.