Le slameur Seckou Ouologuem est le nouveau poète de la ville d’Anvers

La métropole anversoise a choisi l’auteur de 35 ans, pionnier sur la scène de la poésie slam en Flandre, comme son nouveau poète municipal. Il succèdera le 30 janvier - Journée de la poésie - officiellement à la poétesse Maud Vanhauwaert. Il sera ainsi, et pour deux ans, le dixième poète de la ville portuaire. Seckou (photo) disposera d’une totale liberté artistique pour écrire au moins six poèmes par an sur ce qui la touche à Anvers. La ville veillera à ce que ses poèmes soient fréquemment visibles et lisibles dans le paysage urbain.