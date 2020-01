Un chauffeur de bus De Lijn reçoit 10 coups de couteaux mais termine son service

Un conducteur de bus de la compagnie flamande De Lijn, qui reliait jeudi soir Boom et Lier (en province d'Anvers), s'est fait poignarder à plusieurs reprises par un homme pendant son service. Il a néanmoins continué son travail et n'a appelé les secours qu'après avoir terminé son trajet et être arrivé au dépôt. Le parquet anversois a fait savoir vendredi qu'aucun suspect n'a encore pu être appréhendé. Les jours de la victime ne sont pas en danger et celle-ci a déjà été brièvement auditionnée.