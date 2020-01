Quelle voiture choisir pour avoir le moins d’impact sur le réchauffement climatique ?

La rédaction scientifique de la VRT a comparé cinq types différents de motorisations : un véhicule électrique avec des batteries rechargeables, un véhicule à l'hydrogène, une voiture diesel, et enfin une voiture utilisant l'essence et le CNG (gaz naturel comprimé).

Les journalistes ont réalisé une vaste étude bibliographique, lu plusieurs rapports d'essais des organismes de contrôle et consulté trois universitaires : Sebastian Verhelst (UGent), Marc Pecqueur (Thomas More, KU Leuven) et Maarten Messagie (VUB).

Ils ont également effectué un test pratique, en utilisant l'équipement de Testo, une société allemande spécialisée dans la mesure de toutes sortes de gaz et notamment des Nox.

Pour déterminer l'impact sur notre planète, ils ont pris en compte tous les facteurs : de la fabrication de la voiture (utilisation de matières premières) à la combustion, en passant par la fabrication du carburant et le recyclage. Toutes les voitures ont été considérées comme étant plus ou moins de la même taille, mais on pris en compte le fait qu'en général, les voitures électriques ont un poids plus important en raison de leur batterie.

Ceci étant, de récentes enquêtes ont montré que davantage de Belges préféraient opter pour un gros SUV lors de l'achat d'un nouveau véhicule utilisant des combustibles fossiles comme le CNC, l'essence ou le diesel.