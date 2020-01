Le président de la N-VA Bart De Wever s'en prend à sa collègue de l'Open VLD Gwendolyn Rutten

Le président des nationalistes flamands s’en est pris vertement à sa collègue libérale de coalition en Flandre en assurant que la N-VA était un parti "qui n'entrera jamais dans un gouvernement uniquement pour le plus grand honneur et la plus grande gloire des chefs de parti qui souhaitent devenir ministre ou même Premier ministre", ce qui peut être vu comme une pique lancée à Gwendolyn Rutten à qui, selon De Wever le président du PS Paul Magnette aurait offert le poste de Première ministre.

Bart De Wever a également plaidé pour un relèvement des plus petites pensions, ce qui constitue une tentative de rapprochement avec les socialistes, pour qui il s’agit d’un point de rupture.

"C’est un geste envers tous les partis qui veulent une politique sociale plus forte mais à condition de ne distribuer que ce que l’on a obtenu en augmentant le taux d’emploi", a ajouté De Wever. Ce que nous ne voulons pas faire c’est distribuer de l’argent que nous n’avons pas ou qu’il faudrait obtenir auprès de la population.