La ville de Gand célèbre l’année Van Eyck en brassant une nouvelle bière

Avec une grande exposition au Musée des Beaux-Arts, un nouvel espace accueil pour les visiteurs dans la cathédrale Saint Bavon et un programme culturel et touristique, Gand montrera tout au long de l’année 2020 comment l'héritage de Van Eyck se poursuit depuis six siècles dans le cœur de la ville et de ses habitants.

Et il y a aussi une nouvelle bière baptisée « OMG ! Van Eyck was here » un clin d'œil à la signature "Johannes de Eyck fuit hic", que Van Eyck a lui-même apposée sur son "Portrait de Giovanni Arnolfini et de sa femme". La nouvelle bière porte aussi le même nom que l’exposition "OMG ! Van Eyck was here" qui se déroulera à partir du 1er février au MSK de Gand.

En ce qui concerne les ingrédients qui composent la bière, les brasseurs se sont inspirés du célèbre Agneau mystique. Un des brasseurs, Janos De Baats, a déclaré : "Dans L'Agneau mystique on découvre de nombreux ingrédients. "Nous en avons sélectionné deux . L'un est une herbe très aromatique. L'autre est l'achillée millefeuille. C'est une herbe qui était souvent utilisée dans le passé et qui est très amère. La bière que nous avons faite est en fait un mélange de passé et de présent."

"Je pense que la bière aura beaucoup de succès", poursuit Janos De Baats. "Nous l'avons brassée pour qu'elle soit à la fois accessible et unique, et je pense que nous avons réussi. Bien sûr, nous l'avons déjà goûté nous-mêmes, et je trouve qu'elle est très savoureuse".