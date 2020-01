Nous trions et recyclons très bien dans notre pays, mais il y a encore beaucoup d’objets qui finissent à la poubelle et doivent être détruits. Pourtant on pourrait encore en faire de belles choses ou des choses utiles. On peut admirer certaines de ces créations à la Galerie Ravenstein à Bruxelles. Des personnes créatives donnent une nouvelle vie aux objets et en même temps en augmentent leur valeur.