Davantage de demandeurs d’asile l’an dernier, mais moins de dossiers traités

Parmi les demandeurs d’asile qui séjournent en Belgique, le plus grand groupe reste celui originaire de Syrie. Dans le top 3, on ne retrouve toutefois plus les Afghans et les Irakiens, mais bien les Palestiniens et les Salvadoriens, suivis des Erythréens.

On notera également que le traitement des dossiers a fortement diminué en 2019, allant jusqu’à 8.000 décisions finales en moins qu’en 2017. Cette situation est principalement liée aux économies imposées au personnel. La conséquence se fait toutefois ressentir sur le terrain : alors que les dossiers sont à la traîne, les demandeurs d’asile restent plus longtemps dans les centres d’accueil, ce qui engendre un manque croissant de places pour les nouveaux-arrivants.