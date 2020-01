Le Roi prolonge la mission des informateurs Coens et Bouchez jusqu’au 28 janvier

Quelque 232 jours après les élections fédérales de mai 2019, il n’est toujours pas exclu que le parti nationaliste flamand et le parti socialiste francophone - qui déclarent pourtant ne s’accorder sur presque rien - s’asseyent enfin à la table des négociations pour discuter la formation d’un gouvernement fédéral.

Ce week-end, le président de la N-VA Bart De Wever a en effet déclaré - lors de son discours de Nouvel An - que son parti était prêt à rehausser les pensions les plus basses, en échange d’une politique de migration sévère et d’un plan de redressement socio-économique. C’était l’une des exigences des socialistes.

Bien que le PS ne considère pas cette déclaration du président de la N-VA comme une main tendue, divers autres partis estiment que le PS et les nationalistes flamands doivent à nouveau se rencontrer.

L’informateur Joachim Coens a également déclaré ce lundi que "divers partis ont fait des déclarations qui ont eu pour effet de créer des ouvertures entre la N-VA et la famille socialiste. Nous devons étudier cela maintenant de plus près". C’est la raison pour laquelle les informateurs ont vu leur mission royale prolongée de deux semaines.