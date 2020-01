Les aides-ménagères à nouveau dans les rues de Bruxelles pour un salaire décent

Les aides-ménagères avaient entamé le mois dernier un mouvement de grève inédit afin de réclamer une hausse de leurs salaires. Les quelque 145.000 travailleurs du secteur, qui comprend aussi les employés dans les ateliers de repassage, sont payés en titres-services et réclament une hausse salariale de 1,1%, conformément à l'accord interprofessionnel de début 2019.

Les employeurs ne souhaitent cependant pas une augmentation sous cette forme et refusent d'aller au-delà d'une prime nette unique d'un peu plus de 65 euros pour deux ans. Pour le syndicat socialiste, cette demande de hausse salariale est pourtant "totalement légitime et justifiée" alors que le salaire moyen dans le secteur est de 11,50 euros brut par heure.

Même une tentative de conciliation sociale n'a pas réussi à débloquer la situation jusqu’à présent, déplore la FGTB. Face à cette impasse, la Centrale générale a organisé une action à Bruxelles ce lundi matin. Après s'être réunis devant la Gare centrale, les manifestants (500 selon le syndicat socialiste, 350 d'après la police) se sont élancés en cortège vers la place Louise, où se trouve le siège de l'entreprise Daoust.

Cette entreprise de titres-services est membre de la fédération patronale Federgon, qui refuse toute augmentation salariale pour le moment. La direction a reçu une délégation peu après 11h ce lundi matin. Elle a pu faire part de ses doléances et de son souhait d'un accord rapide.