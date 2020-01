Les sports équestres ont la cote en Flandre, mais les jumpings s’y raréfient

La Belgique est championne d’Europe en jumping et les sports équestres y sont plus populaires que jamais. Et pourtant il devient de plus en plus difficile d’y trouver des endroits pour organiser des compétitions équestres, en raison de problèmes d’octroi de permis et de plaintes de voisins. "La situation est surtout dramatique en Flandres orientale et occidentale", indique la Fédération flamande des sports équestres. Elle vient de créer un groupe d’action chargé de rechercher de nouveaux endroits pour des compétitions équestres.