Nouveau en Belgique : le jumping pour les lapins

Un jumping sera organisé prochainement à Aarschot, en Brabant flamand, non pas à l’attention de cavaliers et leurs montures, ni même de chiens et leurs maîtres, mais bien de lapins ! "De nature les lapins sont habitués à sauter. Lors du jumping, ils devront seulement sauter plus haut qu’à l’accoutumée", indiquent les organisateurs.