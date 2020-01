La première carte d’identité à empreintes digitales délivrée à Lokeren

Le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) a dévoilé mardi à Lokeren (Flandre orientale) le premier exemplaire de la nouvelle carte d'identité électronique. Le document renfermera désormais les empreintes digitales de son possesseur, y compris les enfants âgés de 12 ans et plus. La photo, elle, sera située à gauche et non plus à droite.