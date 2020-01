Le PS rejette toujours une coalition avec la N-VA

Au début de la semaine, la mission des informateurs Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR) a été prolongée jusqu’à fin janvier. Ils doivent examiner si un gouvernement fédéral composé notamment de la N-VA et du PS serait possible.

Ce mercredi matin, Rudi Vervoort (PS), le ministre-président bruxellois était invité de l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT) il a déclaré que s’il était possible de se parler entre PS et N-VA, que cela avait été fait, mais que dans l’état actuel des choses il était impossible de former un gouvernement avec la N-VA.

Lors de la réception du Nouvel an de son parti, le week-end dernier, le président de la N-VA, Bart De Wever avait semblé vouloir faire un geste à l’égard des socialistes en annonçant être prêt à accepter une de leur revendications, à savoir, un relèvement du montant des plus petites pensions. Mais le PS n’y croit pas.

"Bart De Wever souffle le chaud et le froid" a déclaré Rudi Vervoort. Une fois, il fait une légère ouverture mais ensuite il change de discours et la referme immédiatement et affirme qu’il n’est pas possible de travailler avec le PS.



"On a toujours l'impression qu'il rajoute une petite couche pour remettre un peu de brouillard dans le processus et se dire que cette crise peut se poursuivre indéfiniment, ce qui peut-être, d'une certaine manière, l'arrange", a poursuivi le ministre-président bruxellois sur les antenne de Bel RTL.

De son côté Bart De Wever a noté que "depuis des mois le PS déclare ne plus être intéressé à former un gouvernement avec la N-VA, un gouvernement qui disposerait d’une majorité en Flandre et il trouve cela grave".