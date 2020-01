"Il faut instaurer un test de français non contraignant pour les étudiants en langues"

Les professeurs de français tirent la sonnette d'alarme. Les étudiants qui optent pour un cours de langue dans l'enseignement supérieur, comme la linguistique et la littérature, la linguistique appliquée ou la formation pédagogique pour devenir professeur de français, n'atteignent plus le niveau requis pour pouvoir s'engager dans ces directions.

Si aucune mesure n'est prise, il y a un risque de réduction du niveau, dit-on dans la note. Les enseignants eux-mêmes font toute une série de recommandations. Par exemple, il devrait y avoir un test non contraignant pour ceux qui veulent continuer à étudier les langues, dit Griet Theeten, professeur de langues à l'UGent et l'une des initiatrices du mémo.

"Ce n'est pas un examen d'entrée, mais un test qui donnerait aux étudiants un aperçu de leur connaissance du français ", explique Griet Theeten. Le test de calibrage ne sera pas non plus un exercice de remplissage ou un test automatisé.

"On demanderait aux élèves d’écrire un court essai en français, par exemple, puis de faire un test oral, par exemple, en donnant une présentation structurée ou une conversation de dix minutes en français avec les professeurs sur leur motivation pour suivre ce cours.

Mais ce ne sont pas que les orientations linguistiques qui souffrent du manque de connaissance du français chez les jeunes. Des diplômes tels que le droit et l'économie montrent également que la connaissance du français diminue d'année en année, dit Griet Theeten.

"C'est pourquoi nous demandons qu'à la fin de la troisième année de l'enseignement secondaire, un test soit organisé pour tous les élèves afin de montrer quel est leur niveau final. Idéalement, le test devrait également être passé après la deuxième année afin que les élèves de la troisième année puissent encore rafraîchir leur connaissance du français".

Dans la note, les enseignants demandent également un nombre suffisant d'heures de cours de français pour pratiquer la grammaire et pour entendre et parler suffisamment la langue.

"Il faut au moins quatre heures de français en première année du secondaire et trois heures en deuxième et troisième", déclare Griet Theeten.

Et les professeurs de langues doivent également être réévalués, ajoute Griet Theeten : " On entend souvent dire aujourd'hui que, lors des délibérations, on accorde moins d'importance au français que, par exemple, à une matière comme les mathématiques ".

"De cette façon, vous donnez aux élèves l’idée qu'un cours de langue n'est pas important. Mais il faut donner une nouvelle autorité aux professeurs de langues pour qu'ils puissent à nouveau évaluer rigoureusement et pour que le niveau de français de nos élèves puisse à nouveau s'élever ", conclut Griet Theeten.