Les étudiants flamands qui débutent l’université connaissent de moins en moins le français

Dans les autres universités flamandes aussi, on constate que la connaissance du français des étudiants est en régression. "C'est une évolution qui dure depuis plus de 10 ans", déclare Nathalie Nouwen de l'Institut des langues vivantes (ILT) qui est responsable des cours de langues dans les différentes facultés de la KU Leuven.

"Et cette baisse de la connaissance du français de nos étudiants est une très mauvaise chose", ajoute Nathalie Nouwen, "car à la fin de leurs études, nous livrons ces étudiants à des cabinets d'avocats et à des entreprises, où ils doivent avoir des compétences linguistiques et des aptitudes, et nous avons de plus en plus de mal à répondre à cette demande".