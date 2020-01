Les touristes étrangers toujours les bienvenus dans les villes d'art flamandes

En Flandre, nous avons la chance de compter plusieurs villes d’art qui attirent de nombreux touristes. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, chez nous, les habitants apprécient de voir arriver ces touristes : les trois quarts des habitants disent avoir un regard positif même si la gêne occasionnée augmente légèrement, selon une étude de Toerisme Vlaanderen. Dans l’ordre des villes les plus fréquentées en terme de nuitées, Bruges, Anvers, Gand, Louvain et Malines. Quant aux touristes qui viennent le plus chez nous : les premiers sont les néerlandais, suivis des Britanniques et des Allemands.