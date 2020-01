Un prêtre flamand tué en Afrique du Sud

Le consulat belge à Johannesbourg devait prendre contact ce jeudi avec les autorités locales, selon le porte-parole du ministère des Affaires Etrangères, Arnaud Gaspart. Le religieux flamand aurait été attaqué lors d'un vol. Un certain nombre d'objets ont disparu du presbytère où il vivait, y compris son ordinateur, mais il a été retrouvé à l'extérieur.

D'après la famille de la victime, la police a fait les constatations nécessaires sur place et des devoirs complémentaires sur les auteurs seront menés. Aucun suspect n'aurait encore été arrêté.

Selon Kerknet.be, le religieux de 83 ans travaillait comme missionnaire depuis plus d'un demi-siècle en Afrique du Sud. Le site web de l'Église catholique suppose qu'il a été agressé à son domicile peu après son retour de la messe, dimanche. De nombreux vols et attaques auraient été perpétrés ces derniers temps dans le village et le missionnaire aurait même pris des mesures de sécurité. Mais pas dimanche.

C’est un villageois, qui avait un rendez-vous avec le père, qui l’a retrouvé mort à son domicile. Il est probable que Joseph Hollanders soit décédé d’une crise cardiaque ou d’étranglement.

Le responsable provincial des Oblats, Daniël Coryn, souligne que le père flamand était encore toujours dynamique et actif en Afrique du Sud. "Cet été, il est revenu à Blanden. Et sa famille lui a rendu visite récemment à Bodibe. Il était le seul blanc dans la communauté noire, où il était aimé. Il se pourrait que ses agresseurs ne soient pas du même village".

Les funérailles ont eu lieu mercredi dans une cathédrale de la ville de Klerksdorp, où il a également été enterré. Une cérémonie à la mémoire du père originaire du Limbourg sera aussi célébrée en Flandre.