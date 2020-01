Courtrai accueille les Velofollies, le plus grand salon cycliste du Benelux

Les Velofollies à Courtrai (Flandre occidentale) sont aux deux roues ce que le Salon de l’auto de Bruxelles est aux quatre roues. Le plus grand salon cycliste du Benelux a lieu à Courtrai Xpo jusqu’à dimanche et attend 40.000 visiteurs. Le vélo est en effet de plus en plus populaire en Belgique. Un nombre croissant de cyclistes optent pour le vélo électrique. Pas seulement pour aller au travail, mais aussi pour la promenade ou le sport extrême.