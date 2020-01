Guy Verhofstadt désigné président "de facto" de la Conférence sur l’avenir de l’Europe

Le Parti populaire européen (PPE), les socialistes et sociaux-démocrates du S&D ainsi que les libéraux et macronistes de Renew Europe (RE) se sont entendus sur une direction tricéphale pour ce grand exercice de démocratie participative qu'avait réclamé le président français Emmanuel Macron.



C'est l'eurodéputé libéral Guy Verhofstadt (Open VLD) qui sera le représentant de RE dans ce trio. Il sera chargé de "convoquer, coordonner et diriger" la séance plénière, le groupe de pilotage et le conseil exécutif de la Conférence. Soit, de facto, une fonction de président.



Le PPE, qui a délégué son chef de groupe Manfred Weber, serait en charge du travail de fond de la Conférence. Les sociaux-démocrates, eux, assureraient la direction des relations avec les citoyens. Ces derniers devraient hériter d'un rôle en vue dans le processus, selon les souhaits du Parlement européen.



L'accord tripartite de jeudi devrait mettre un terme à de

s mois de tensions entre les trois grandes familles politiques du Parlement sur la direction de la Conférence. Il n'a pas encore été confirmé formellement, dans l'attente d'ultimes procédures écrites.