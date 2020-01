Le deuxième plus gros diamant brut au monde sera taillé à Anvers

Le "Sewelo" (photo), un diamant de 1.758 carats (un peu plus de 350 grammes) découvert en avril 2019 dans une mine du Botswana (Afrique australe), est en route pour Anvers où il y sera transformé en bijoux pour la marque de luxe Louis Vuitton. Le maroquinier français a mis la main sur cette pierre d'exception après un accord avec le groupe d'extraction de diamants Lucara, propriétaire de la mine où a été découvert le diamant. C'est l'entreprise anversoise HB qui est chargée de la taille, du polissage et de sa transformation en plusieurs plus petites pierres précieuses.