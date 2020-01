Les musées bruxellois ont accueilli plus de 4 millions de visiteurs l’an dernier

L'année 2019 aura été un grand cru pour les musées de la capitale. Ceux-ci ont accueilli ensemble un nombre record de 4.200.000 visiteurs, soit 25% de plus que l'année précédente, qui avait enregistré 3.340.773 entrée. C’est ce qu’indiquait jeudi Brussels Museums dans un communiqué. On avait déjà appris que les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont accueilli à eux seuls plus d’un million de visiteurs l’an dernier - ce qui représente une augmentation de 60%.