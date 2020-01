Jan Jambon va visiter le camp de concentration d’Auschwitz et y évoquer la collaboration flamande

Durant un dîner de Gala de l’AJE, Jan Jambon a prévu de tenir un discours, lors duquel il abordera également le thème difficile de la collaboration. "Il va effectivement aussi parler de cette page sombre, et faire référence à la complicité de personnes et des autorités en Belgique et en Flandre", laisse-t-on entendre.

D’autres responsables politiques seront également du voyage. Parmi eux, on compte notamment la député européenne Assita Kanko (N-VA), le député fédéral Hendrik Bogaert (CD&V), ainsi que Michael Freilich (N-VA), député fédéral et ancien rédacteur en chef du média Joods Actueel. Pour ce dernier, la visite de Jan Jambon revête une grande importance symbolique, tout comme ses déclarations sur les pages noires de l’histoire du nationaliste flamand.