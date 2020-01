Une traversée de 5.000 km à la rame sur l’Océan Atlantique: l’incroyable exploit de deux frères gantois

Les deux frères Van Durme sont d'anciens champions de Belgique d'aviron, affiliés au Sport de Gand (KRSG). Damien, 28 ans, est l'aîné (1m94/105 kg), tandis que Bernard est âgé de 26 ans (1m98/100 kg).

Après plus de 5 semaines sur l’eau, les deux hommes ont perdu du poids, et présentent quelques petites blessures, mais semblent bien tenir le coup.

Leur bateau développé par une entreprise gantoise, est composé d’une partie pour ramer, et d’une autre pour dormir. "L’expérience est jusqu’ici vraiment formidable, même si on en bave quand même un peu", témoigne Damien Van Durme depuis l’Océan. "C’est mentalement et physiquement sérieusement éprouvant. Le plus ennuyant ce sont les nuits, on se sent très seul en ramant, pendant que l’autre dort et se repose. Physiquement, nous avons perdu quelques kilos, et Bernard a des blessures à ses mains", ajoute-t-il.

La traversée des deux frères servira également une bonne action. Damien et Bernard ont choisi de soutenir l’organisation Hanicap International. L’arrivée des rameurs belges est prévue entre lundi et mardi prochains à English Harbour sur l'île d'Antigua.