Slopestyle: Médaille d’or pour Evy Poppe (15 ans) aux JO de la jeunesse d’hiver

Evy Poppe a fait la différence lors de son troisième et dernier run en finale. Avec un note moyenne de 94 adressée par les six juges, elle a terminé devant la Néerlandaise Melissa Peperkamp (91.75) et la Suissesse Bianca Gisler (78.25).

Poppe, 15 ans, a d'abord reçu le score de 88.75 dans son premier run avant de passer à côté du deuxième (22.25), voyant Peperkamp prendre les commandes avec sa note de 91.75. Mais la Belge, qui avait déjà signé le meilleur score des qualifications avec une note de 83.50, a réalisé un run presque parfait afin de se parer d'or.

Pour rappel, le slopestyle est une discipline où les snowboardeurs doivent réussir les meilleures figures acrobatiques sur une piste de descente spécialement préparée. Evy Poppe est également sur les listes des engagés du Big Air. Les qualifications sont prévues lundi, la finale mercredi.

La Belgique avait décroché sa première médaille d'or grâce à la victoire d'Anke Steeno dans le tournoi féminin de hockey sur glace 3x3.

Visionnez ci-dessous la prestation d'Evy Poppe: