Conner Rousseau face aux militants du SP.A: "La sécurité est un thème de gauche"

Devant les militants du parti socialiste flamand et le président du PS Paul Magnette, rassemblés à Heusden-Zolder, à l'occasion des voeux de Nouvel an, Conner Rousseau a demandé aux différentes formations de mettre un terme aux "petits jeux politiques".

Sa première allocution de Nouvel an a également été mise à profit pour lancer un plaidoyer pour la lutte en faveur de la solidarité. Comme Paul Magnette, Conner Rousseau estime qu'il faut rapidement un gouvernement pour relever les défis sociaux.

"Huit mois après les élections et plus d'un an sans vrai gouvernement, et sans solutions? Je me demande ce que les politiques pensent; que tous ces burn-outs, ces salaires et pensions trop bas vont changer d'eux-mêmes? Qu'un bus ou un train qui circule à l'heure de sorte que les gens ont vraiment une alternative à la voiture et que nous faisons vraiment quelque chose pour résorber les files interminables, que tout cela peut attendre?", a-t-il notamment déclaré.