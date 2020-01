La campagne flamande contre le cancer a récolté le montant record de 35.943.987 euros

Le montant récolté est en forte augmentation par rapport à la campagne précédente, lorsque 28 millions d'euros avaient été récoltés.

Selon le directeur général Marc Michils, ce succès s'explique notamment par le nombre important de cancers et l'augmentation du besoin de solidarité. "Avec plus de 41.000 diagnostics par an en Flandre, tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage qui est confronté à la maladie", ajoute-t-il.